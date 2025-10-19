Превью матча Норт Бэй Батталион — Барри Кольтс

Команда Норт Бэй Батталион в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-14. Команда Барри Кольтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-26. Команда Норт Бэй Батталион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Барри Кольтс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Барри Кольтс, в том матче победу одержали гостьи.