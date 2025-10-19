Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
19.10.2025

Смотреть онлайн Норт Бэй Батталион - Барри Кольтс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира КанадаГлавная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Норт Бэй БатталионБарри Кольтс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на стадионе North Bay Memorial Gardens.

МСК, Стадион: North Bay Memorial Gardens
Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs
Норт Бэй Батталион
Отменен
- : -
19 октября 2025
Барри Кольтс
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Норт Бэй Батталион — Барри Кольтс

Команда Норт Бэй Батталион в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч с разницей шайб 21-14. Команда Барри Кольтс, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 5 поражений с разницей шайб 25-26. Команда Норт Бэй Батталион в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 1. Барри Кольтс забивает 3, пропускает 3. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Барри Кольтс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Норт Бэй Батталион
Норт Бэй Батталион
Барри Кольтс
Норт Бэй Батталион
1 победа
0 ничьих
0 побед
100%
0%
0%
19.10.2025
Барри Кольтс
Барри Кольтс
3:4
Норт Бэй Батталион
Норт Бэй Батталион
Обзор
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НХЛ
НХЛ
США
КХЛ
КХЛ
Россия
Высшая хоккейная лига. ВХЛ
ВХЛ
Россия
Чемпионат Швеции по хоккею. Элитсериен
Элитсериен
Швеция
Молодежная хоккейная лига. МХЛ
МХЛ
Россия
Чемпионат Финляндии по хоккею. СМ-Лига
СМ-Лига
Финляндия
Чемпионат Германии по хоккею. ДЕЛ
ДЕЛ
Германия
Финляндия. Местис. Хоккей
Местис
Финляндия
иконка Популярные матчи
Северсталь Северсталь
ЦСКА ЦСКА
16 Ноября
17:00
СКА СКА
Металлург Металлург
16 Ноября
17:30
Лада Лада
Нефтехимик Нефтехимик
16 Ноября
16:00
Химик Воскресенск Химик Воскресенск
HC Magnitka Magnitogorsk HC Magnitka Magnitogorsk
16 Ноября
17:00
BetBoom Team BetBoom Team
Natus Vincere Natus Vincere
16 Ноября
17:00
Португалия Португалия
Армения Армения
16 Ноября
17:00
Милан Милан
2Б Контрол Трапани 2Б Контрол Трапани
16 Ноября
20:00
Торпедо Торпедо
Авангард Авангард
16 Ноября
17:00
AK Барс AK Барс
Динамо Минск Динамо Минск
16 Ноября
17:00
Наполи Баскет Наполи Баскет
Брешиа Брешиа
16 Ноября
21:00