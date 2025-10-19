Превью матча Барри Кольтс — Норт Бэй Батталион

Команда Барри Кольтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-22. Команда Норт Бэй Батталион, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 17-11. Команда Барри Кольтс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Норт Бэй Батталион забивает 2, пропускает 1.