Смотреть онлайн Барри Кольтс - Норт Бэй Батталион 19.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Канада — Главная юниорская хоккейная лига Квебека, Playoffs: Барри Кольтс — Норт Бэй Батталион . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на стадионе Barrie Molson Centre.
Превью матча Барри Кольтс — Норт Бэй Батталион
Команда Барри Кольтс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 4 матча с разницей шайб 22-22. Команда Норт Бэй Батталион, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение с разницей шайб 17-11. Команда Барри Кольтс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Норт Бэй Батталион забивает 2, пропускает 1.