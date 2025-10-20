Смотреть онлайн Айдахо Стилхэдс - Tahoe Knight Monsters 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — Хоккейная лига Восточного побережья: Айдахо Стилхэдс — Tahoe Knight Monsters . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
Превью матча Айдахо Стилхэдс — Tahoe Knight Monsters
Команда Айдахо Стилхэдс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-10. Команда Tahoe Knight Monsters, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-9. Команда Айдахо Стилхэдс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tahoe Knight Monsters забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Айдахо Стилхэдс, в том матче победу одержали гостьи.