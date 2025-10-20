Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
20.10.2025

Смотреть онлайн Айдахо Стилхэдс - Tahoe Knight Monsters 20.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Айдахо СтилхэдсTahoe Knight Monsters . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК
Хоккейная лига Восточного побережья
Айдахо Стилхэдс
Завершен
6 : 5
20 октября 2025
Tahoe Knight Monsters
Превью матча Айдахо Стилхэдс — Tahoe Knight Monsters

Команда Айдахо Стилхэдс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч с разницей шайб 9-10. Команда Tahoe Knight Monsters, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 1 поражение с разницей шайб 10-9. Команда Айдахо Стилхэдс в среднем забивает 1 гола за игру, пропускает 1. Tahoe Knight Monsters забивает 1, пропускает 1. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Айдахо Стилхэдс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Tahoe Knight Monsters
Айдахо Стилхэдс
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
01.11.2025
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
2:5
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
Обзор
30.10.2025
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
5:2
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
Обзор
19.10.2025
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
4:6
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Обзор
18.10.2025
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
6:3
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Обзор
Комментарии к матчу
