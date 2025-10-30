Фрибет 15000₽
30.10.2025

Смотреть онлайн Айдахо Стилхэдс - Tahoe Knight Monsters 30.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира СШАХоккейная лига Восточного побережья: Айдахо СтилхэдсTahoe Knight Monsters . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 04:10 по московскому времени и пройдет на стадионе CenturyLink Арена.

МСК, Стадион: CenturyLink Арена
Хоккейная лига Восточного побережья
Айдахо Стилхэдс
Завершен
5 : 2
30 октября 2025
Tahoe Knight Monsters
Смотреть онлайн
Превью матча Айдахо Стилхэдс — Tahoe Knight Monsters

Команда Айдахо Стилхэдс в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 2 матча с разницей шайб 15-20. Команда Tahoe Knight Monsters, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 2 поражения с разницей шайб 19-16. Команда Айдахо Стилхэдс в среднем забивает 2 гола за игру, пропускает 2. Tahoe Knight Monsters забивает 2, пропускает 2. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды Айдахо Стилхэдс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Tahoe Knight Monsters
Айдахо Стилхэдс
2 побед
0 ничьих
2 побед
50%
0%
50%
01.11.2025
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
2:5
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
Обзор
20.10.2025
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
6:5
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
Обзор
19.10.2025
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
4:6
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Обзор
18.10.2025
Tahoe Knight Monsters
Tahoe Knight Monsters
6:3
Айдахо Стилхэдс
Айдахо Стилхэдс
Обзор
