Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas : Team Envy — Team Solomid . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 23:00 по московскому времени .

Превью матча Team Envy — Team Solomid

Команда Team Envy в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 2 матча. Команда Team Solomid, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 25 октября 2025 на поле команды Team Solomid, в том матче победу одержали гостьи.