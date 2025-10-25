Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Team Solomid - Team Envy 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas: Team SolomidTeam Envy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

МСК
VALORANT - VCT Ascension - Americas
Team Solomid
Завершен
1 : 2
25 октября 2025
Team Envy
Превью матча Team Solomid — Team Envy

Команда Team Solomid в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Team Envy, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Team Envy, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Team Solomid
Team Solomid
Team Envy
Team Solomid
0 побед
3 побед
0%
100%
26.10.2025
Team Envy
Team Envy
13:5
Team Solomid
Team Solomid
Обзор
20.10.2025
Team Solomid
Team Solomid
0:1
Team Envy
Team Envy
Обзор
20.08.2025
Team Envy
Team Envy
2:0
Team Solomid
Team Solomid
Обзор
