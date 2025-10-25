Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - VCT Ascension - Americas : Team Solomid — Team Envy . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Team Solomid — Team Envy

Команда Team Solomid в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 5 матчей. Команда Team Envy, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Team Envy, в том матче победу одержали хозяева.