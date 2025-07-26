26.07.2025
Смотреть онлайн KRU Esports - Dusty Roots 26.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - CCT South America: KRU Esports — Dusty Roots . Начало встречи 26 июля 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
МСК
CS2 - CCT South America
Завершен
1 : 1
26 июля 2025
Превью матча KRU Esports — Dusty Roots
История последних встреч
KRU Esports
Dusty Roots
1 победа
0 побед
100%
0%
27.10.2025
KRU Esports
2:1
Dusty Roots
Комментарии к матчу