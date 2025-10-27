Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира CS2 - ESL Challenger League SA : KRU Esports — Dusty Roots . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

Превью матча KRU Esports — Dusty Roots

Команда KRU Esports в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда Dusty Roots, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 июля 2025 на поле команды KRU Esports, в том матче сыграли вничью.