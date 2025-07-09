Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира VALORANT - Esports World Cup : Bilibili Gaming — G2 Esports . Начало встречи 09 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Bilibili Gaming — G2 Esports

Команда Bilibili Gaming в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда G2 Esports, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.