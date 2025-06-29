Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - MSI : G2 Esports — Bilibili Gaming . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

Превью матча G2 Esports — Bilibili Gaming

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Bilibili Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.