29.06.2025

Смотреть онлайн G2 Esports - Bilibili Gaming 29.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира LOL - MSI: G2 EsportsBilibili Gaming . Начало встречи 29 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .

МСК
LOL - MSI
G2 Esports
Завершен
0 : 3
29 июня 2025
Bilibili Gaming
Смотреть онлайн
Превью матча G2 Esports — Bilibili Gaming

Команда G2 Esports в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 2 матча. Команда Bilibili Gaming, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 18 октября 2025 на поле команды G2 Esports, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

G2 Esports
G2 Esports
Bilibili Gaming
G2 Esports
2 побед
1 победа
67%
33%
18.10.2025
G2 Esports
G2 Esports
1:0
Bilibili Gaming
Bilibili Gaming
Обзор
17.07.2025
Bilibili Gaming
Bilibili Gaming
1:2
G2 Esports
G2 Esports
Обзор
09.07.2025
Bilibili Gaming
Bilibili Gaming
2:1
G2 Esports
G2 Esports
Обзор
Комментарии к матчу
