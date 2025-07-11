Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Международный — DOTA 2 - Esports World Cup : Aurora — Virtus.pro . Начало встречи 11 июля 2025 запланировано на 12:00 по московскому времени .

Превью матча Aurora — Virtus.pro

Команда Aurora в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 1 матч. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Aurora, в том матче сыграли вничью.