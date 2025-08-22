22.08.2025
Смотреть онлайн Aurora - Virtus.pro 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира DOTA2 - FISSURE Universe: Aurora — Virtus.pro . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 11:00 по московскому времени .
МСК
DOTA2 - FISSURE Universe
Завершен
1 : 1
22 августа 2025
Превью матча Aurora — Virtus.pro
История последних встреч
Aurora
Virtus.pro
1 победа
0 побед
100%
0%
07.02.2026
Aurora
2:0
Virtus.pro
Комментарии к матчу