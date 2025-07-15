15.07.2025
Смотреть онлайн Nigeria U19 Women - Portugal U19 Women 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U19 ЧМ Женщины, Группа C: Nigeria U19 Women — Portugal U19 Women, 3 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК, 3 тур
U19 ЧМ Женщины, Группа C
Завершен
13:17 14:19 18:18 16:25
13:17 14:19 18:18 16:25
61 : 79
15 июля 2025
Превью матча Nigeria U19 Women — Portugal U19 Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
14
21
3-х очк. попадания
4
7
Реализовано штрафных
21
16
% реализации штрафных
61.8
69.6
Кол-во реализованных бросков
39
44
Комментарии к матчу