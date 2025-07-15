15.07.2025
Смотреть онлайн Канада - Китай 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U19 ЧМ Женщины, Группа C: Канада — Китай, 3 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК, 3 тур
U19 ЧМ Женщины, Группа C
Превью матча Канада — Китай
Статистика матча
2-х очк. попадания
28
15
3-х очк. попадания
15
4
Реализовано штрафных
14
10
% реализации штрафных
77.8
76.9
Кол-во реализованных бросков
57
29
