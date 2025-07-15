Смотреть онлайн Швейцария (20) - Северная Македония 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Швейцария (20) — Северная Македония, 4 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
19:28 26:18 27:18 9:18
Превью матча Швейцария (20) — Северная Македония
Команда Швейцария (20) в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Северная Македония, сыграв 10 матчей, выиграла 1 раз и потерпела 2 поражения.