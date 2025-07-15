Фрибет 15000₽
15.07.2025

Смотреть онлайн Ирландия - Латвия 15.07.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: ИрландияЛатвия, 4 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .

МСК, 4 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Ирландия
Завершен
27:28 9:31 15:18 17:17
68 : 94
15 июля 2025
Латвия
Превью матча Ирландия — Латвия

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
10
27
% реализации штрафных
52.6
90
Кол-во реализованных бросков
35
55
