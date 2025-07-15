15.07.2025
Смотреть онлайн Ирландия - Латвия 15.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Ирландия — Латвия, 4 тур . Начало встречи 15 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 4 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Ирландия — Латвия
Статистика матча
2-х очк. попадания
17
17
3-х очк. попадания
8
11
Реализовано штрафных
10
27
% реализации штрафных
52.6
90
Кол-во реализованных бросков
35
55
Комментарии к матчу