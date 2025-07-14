Смотреть онлайн Czechia U20 - Литва 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Czechia U20 — Литва, 3 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
20:21 22:26 16:16 24:16
Превью матча Czechia U20 — Литва
Команда Czechia U20 в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 1 матч. Команда Литва, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 3 поражения.