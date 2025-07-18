18.07.2025
Смотреть онлайн Хорватия - Ирландия 18.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира U20 ЧЕ Див. B, Группа D: Хорватия — Ирландия, 3 тур . Начало встречи 18 июля 2025 запланировано на 12:30 по московскому времени .
МСК, 3 тур
U20 ЧЕ Див. B, Группа D
Превью матча Хорватия — Ирландия
Статистика матча
2-х очк. попадания
23
15
3-х очк. попадания
11
8
Реализовано штрафных
11
15
% реализации штрафных
64.7
51.7
Кол-во реализованных бросков
45
38
Комментарии к матчу