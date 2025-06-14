Фрибет 15000₽
14.06.2025

Смотреть онлайн Депортиво Калеро - Карл Оруро 14.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Депортиво КалероКарл Оруро . Начало встречи 14 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Депортиво Калеро
Отложен
- : -
14 июня 2025
Карл Оруро
Превью матча Депортиво Калеро — Карл Оруро

История последних встреч

Депортиво Калеро
Депортиво Калеро
Карл Оруро
Депортиво Калеро
1 победа
0 побед
100%
0%
25.06.2025
Депортиво Калеро
Депортиво Калеро
78:64
Карл Оруро
Карл Оруро
Обзор
Комментарии к матчу
