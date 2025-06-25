Фрибет 15000₽
25.06.2025

Смотреть онлайн Депортиво Калеро - Карл Оруро 25.06.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: Депортиво КалероКарл Оруро . Начало встречи 25 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Депортиво Калеро
Завершен
23:18 24:18 10:14 21:14
78 : 64
25 июня 2025
Карл Оруро
Превью матча Депортиво Калеро — Карл Оруро

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
7
4
Реализовано штрафных
15
10
% реализации штрафных
71.4
55.6
Кол-во реализованных бросков
41
33
