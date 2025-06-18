18.06.2025
Смотреть онлайн Леонес Потоси - Пичинча 18.06.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Леонес Потоси — Пичинча . Начало встречи 18 июня 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на арене COLISEO COMPOTOSI.
МСК, Арена: COLISEO COMPOTOSI
Чемпионат Боливии по баскетболу
Отложен
- : -
18 июня 2025
Превью матча Леонес Потоси — Пичинча
История последних встреч
Комментарии к матчу