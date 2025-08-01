01.08.2025
Смотреть онлайн Пичинча - Леонес Потоси 01.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Боливия — Чемпионат Боливии по баскетболу: Пичинча — Леонес Потоси . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.
МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Завершен
14:23 17:9 17:10 16:12
64 : 54
01 августа 2025
Превью матча Пичинча — Леонес Потоси
История последних встреч
Пичинча
Леонес Потоси
0 побед
1 победа
0%
100%
10.08.2025
Леонес Потоси
92:84
Пичинча
Статистика матча
2-х очк. попадания
11
16
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
16
4
% реализации штрафных
61.5
57.1
Кол-во реализованных бросков
40
27
