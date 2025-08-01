Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
01.08.2025

Смотреть онлайн Пичинча - Леонес Потоси 01.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира БоливияЧемпионат Боливии по баскетболу: ПичинчаЛеонес Потоси . Начало встречи 01 августа 2025 запланировано на 03:30 по московскому времени и пройдет на арене Estadio Potosí.

МСК, Арена: Estadio Potosí
Чемпионат Боливии по баскетболу
Пичинча
Завершен
14:23 17:9 17:10 16:12
64 : 54
01 августа 2025
Леонес Потоси
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Пичинча — Леонес Потоси

История последних встреч

Пичинча
Пичинча
Леонес Потоси
Пичинча
0 побед
1 победа
0%
100%
10.08.2025
Леонес Потоси
Леонес Потоси
92:84
Пичинча
Пичинча
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
11
16
3-х очк. попадания
10
7
Реализовано штрафных
16
4
% реализации штрафных
61.5
57.1
Кол-во реализованных бросков
40
27
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Лилль Лилль
СК Фрайбург СК Фрайбург
29 Января
23:00
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
Болонья Болонья
29 Января
23:00
Милан Милан
Партизан Партизан
29 Января
22:30
Панатинаикос Панатинаикос
Рома Рома
29 Января
23:00
Лион Лион
ПАОК Салоники ПАОК Салоники
29 Января
23:00
Лудогорец Разград Лудогорец Разград
Ницца Ницца
29 Января
23:00
Реал Бетис Реал Бетис
Фейеноорд Фейеноорд
29 Января
23:00
Астон Вилла Астон Вилла
ФК Зальцбург ФК Зальцбург
29 Января
23:00
Валенсия Валенсия
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
29 Января
22:45
Ноттингем Форест Ноттингем Форест
Ференцварош Ференцварош
29 Января
23:00