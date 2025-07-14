Смотреть онлайн Филиппины - Женщины - Япония (ж) 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Филиппины - Женщины — Япония (ж), 2 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 14:30 по московскому времени .
20:31 21:26 16:20 25:8
Превью матча Филиппины - Женщины — Япония (ж)
Команда Филиппины - Женщины в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 4 матча. Команда Япония (ж), сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 1 поражение.