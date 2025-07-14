14.07.2025
Смотреть онлайн Ливан - Австралия (ж) 14.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира FIBA Asia Cup Women: Ливан — Австралия (ж), 2 тур . Начало встречи 14 июля 2025 запланировано на 11:30 по московскому времени .
МСК, 2 тур
FIBA Asia Cup Women
Завершен
6:21 11:28 11:34 6:30
34 : 113
14 июля 2025
Превью матча Ливан — Австралия (ж)
Статистика матча
2-х очк. попадания
8
28
3-х очк. попадания
4
17
Реализовано штрафных
6
6
% реализации штрафных
66.7
66.7
Кол-во реализованных бросков
18
51
Комментарии к матчу