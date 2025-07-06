06.07.2025
Смотреть онлайн Bellarine Storm Women - Sherbrooke Suns Women 06.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Bellarine Storm Women — Sherbrooke Suns Women, 13 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК, 13 тур
Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол
Завершен
21:12 25:15 16:24 14:14
21:12 25:15 16:24 14:14
76 : 65
06 июля 2025
Превью матча Bellarine Storm Women — Sherbrooke Suns Women
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
23
3-х очк. попадания
17
4
Реализовано штрафных
7
7
% реализации штрафных
70
77.8
Кол-во реализованных бросков
33
34
Комментарии к матчу