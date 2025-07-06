06.07.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Австралия — Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол: Хьюм Сити — Warrnambool Mermaids, 13 тур . Начало встречи 06 июля 2025 запланировано на 06:00 по московскому времени и пройдет на арене Broadmeadows Basketball Stadium.
МСК, 13 тур, Арена: Broadmeadows Basketball Stadium
Австралия. Big V, Women (Victorian State Championship) Баскетбол
Завершен
23:13 17:12 21:20 21:11
82 : 56
06 июля 2025
Превью матча Хьюм Сити — Warrnambool Mermaids
Статистика матча
2-х очк. попадания
30
14
3-х очк. попадания
6
5
Реализовано штрафных
4
13
% реализации штрафных
57.1
68.4
Кол-во реализованных бросков
40
32
Комментарии к матчу