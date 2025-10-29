Смотреть онлайн Ahuachapan (W) - San Salvador (W) (Mayor) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор. Лига Мейджор. Женщины. женщины: Ahuachapan (W) — San Salvador (W) (Mayor) . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 04:30 по московскому времени .
Превью матча Ahuachapan (W) — San Salvador (W) (Mayor)
Команда Ahuachapan (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда San Salvador (W) (Mayor), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды San Salvador (W) (Mayor), в том матче победу одержали хозяева.