Превью матча Ahuachapan (W) — San Salvador (W) (Mayor)

Команда Ahuachapan (W) в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда San Salvador (W) (Mayor), сыграв 10 матчей, выиграла 9 раз и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 12 октября 2025 на поле команды San Salvador (W) (Mayor), в том матче победу одержали хозяева.