Смотреть онлайн San Salvador (W) (Mayor) - Ahuachapan (W) 12.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Сальвадор — Сальвадор. Лига Мейджор. Женщины. женщины: San Salvador (W) (Mayor) — Ahuachapan (W) . Начало встречи 12 октября 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
23:18 26:12 27:19 13:15
Превью матча San Salvador (W) (Mayor) — Ahuachapan (W)
Команда San Salvador (W) (Mayor) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Ahuachapan (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Ahuachapan (W), в том матче победу одержали гостьи.