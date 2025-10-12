Превью матча San Salvador (W) (Mayor) — Ahuachapan (W)

Команда San Salvador (W) (Mayor) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 0 матчей. Команда Ahuachapan (W), сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Ahuachapan (W), в том матче победу одержали гостьи.