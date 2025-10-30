Смотреть онлайн Универсидад де Консепсьон - АБА Анкуд 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад де Консепсьон — АБА Анкуд, 636 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Casa Del Deporte UDEC.
22:23 17:24 19:15 21:8
Превью матча Универсидад де Консепсьон — АБА Анкуд
Команда Универсидад де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 6 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали гостьи.