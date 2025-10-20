Превью матча Универсидад де Консепсьон — АБА Анкуд

Команда Универсидад де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали гостьи.