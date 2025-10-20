Смотреть онлайн Универсидад де Консепсьон - АБА Анкуд 20.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Универсидад де Консепсьон — АБА Анкуд . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Casa Del Deporte UDEC.
17:22 13:19 18:17 15:19
Превью матча Универсидад де Консепсьон — АБА Анкуд
Команда Универсидад де Консепсьон в последних 10 матчах одержала 10 побед и проиграла 0 матчей. Команда АБА Анкуд, сыграв 10 матчей, выиграла 2 раза и потерпела 4 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 01 ноября 2025 на поле команды АБА Анкуд, в том матче победу одержали гостьи.