Превью матча Коло Коло — Бостон Колледж

Команда Коло Коло в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Коло Коло, в том матче победу одержали хозяева.