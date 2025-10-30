Смотреть онлайн Коло Коло - Бостон Колледж 30.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Коло Коло — Бостон Колледж, 636 тур . Начало встречи 30 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на арене Монументал Давид Ареллано.
8:20 19:11 23:9 19:21
Превью матча Коло Коло — Бостон Колледж
Команда Коло Коло в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 4 матча. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Коло Коло, в том матче победу одержали хозяева.