Смотреть онлайн Коло Коло - Бостон Колледж 25.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Чили — Чемпионат Чили по баскетболу. ЛНБ: Коло Коло — Бостон Колледж . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 02:30 по московскому времени и пройдет на арене Монументал Давид Ареллано.
14:10 19:17 23:18 21:15
Превью матча Коло Коло — Бостон Колледж
Команда Коло Коло в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 3 матча. Команда Бостон Колледж, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 7 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Коло Коло, в том матче победу одержали хозяева.