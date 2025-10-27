Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - СИБАПАК : Джейбос де Тампико — Cazadores Tapachula . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Джейбос де Тампико — Cazadores Tapachula

Команда Джейбос де Тампико в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 4 матча. Команда Cazadores Tapachula, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 22 августа 2025 на поле команды Джейбос де Тампико, в том матче победу одержали гостьи.