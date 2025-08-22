22.08.2025
Смотреть онлайн Джейбос де Тампико - Cazadores Tapachula 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — Мексика - СИБАПАК: Джейбос де Тампико — Cazadores Tapachula . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
Мексика - СИБАПАК
Завершен
13:14 12:16 8:22 16:22
49 : 74
22 августа 2025
Превью матча Джейбос де Тампико — Cazadores Tapachula
История последних встреч
Джейбос де Тампико
Cazadores Tapachula
0 побед
1 победа
0%
100%
21.08.2025
Джейбос де Тампико
70:85
Cazadores Tapachula
Статистика матча
2-х очк. попадания
9
26
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
100
70
Комментарии к матчу