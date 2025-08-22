Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
22.08.2025

Смотреть онлайн Джейбос де Тампико - Cazadores Tapachula 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаМексика - СИБАПАК: Джейбос де ТампикоCazadores Tapachula . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .

МСК
Мексика - СИБАПАК
Джейбос де Тампико
Завершен
13:14 12:16 8:22 16:22
49 : 74
22 августа 2025
Cazadores Tapachula
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Джейбос де Тампико — Cazadores Tapachula

История последних встреч

Джейбос де Тампико
Джейбос де Тампико
Cazadores Tapachula
Джейбос де Тампико
0 побед
1 победа
0%
100%
21.08.2025
Джейбос де Тампико
Джейбос де Тампико
70:85
Cazadores Tapachula
Cazadores Tapachula
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
9
26
3-х очк. попадания
9
5
Реализовано штрафных
4
7
% реализации штрафных
100
70
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
25 000 ₽
Играть
Фрибетами за регистрацию
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
5 000 ₽
Играть
Фрибет за регистрацию
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Сассуоло Сассуоло
Верона Верона
20 Февраля
22:45
Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао
Эльче Эльче
20 Февраля
23:00
Майнц Майнц
Гамбург Гамбург
20 Февраля
22:30
Брест Брест
Марсель Марсель
20 Февраля
22:45
Партизан Партизан
Мега Бемакс Мега Бемакс
20 Февраля
22:30
Фенербахче Фенербахче
Турк Телеком Турк Телеком
20 Февраля
20:45
Париж Париж
Бурж Бурж
20 Февраля
23:00
Барселона Барселона
УКАМ Мурсия УКАМ Мурсия
20 Февраля
23:00
Будучност Будучност
Морнар Морнар
20 Февраля
21:00
Geekay Esports Geekay Esports
Team Falcons Team Falcons
20 Февраля
23:00