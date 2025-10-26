Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн CD Aleman de Concepcion U21 - Truenos de Talca U21 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CD Aleman de Concepcion U21Truenos de Talca U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
CD Aleman de Concepcion U21
Завершен
21:15 19:27 11:17 20:14
71 : 73
26 октября 2025
Truenos de Talca U21
Смотреть онлайн
Превью матча CD Aleman de Concepcion U21 — Truenos de Talca U21

Команда CD Aleman de Concepcion U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Truenos de Talca U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Truenos de Talca U21, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

CD Aleman de Concepcion U21
CD Aleman de Concepcion U21
Truenos de Talca U21
CD Aleman de Concepcion U21
1 победа
0 побед
100%
0%
19.10.2025
Truenos de Talca U21
Truenos de Talca U21
60:67
CD Aleman de Concepcion U21
CD Aleman de Concepcion U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
17
15
3-х очк. попадания
7
9
Реализовано штрафных
16
17
% реализации штрафных
53.3
51.5
Комментарии к матчу
