Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : CD Aleman de Concepcion U21 — Truenos de Talca U21 . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча CD Aleman de Concepcion U21 — Truenos de Talca U21

Команда CD Aleman de Concepcion U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Truenos de Talca U21, сыграв 10 матчей, выиграла 5 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды Truenos de Talca U21, в том матче победу одержали гостьи.