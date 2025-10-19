Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : Truenos de Talca U21 — CD Aleman de Concepcion U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени .

Превью матча Truenos de Talca U21 — CD Aleman de Concepcion U21

Команда Truenos de Talca U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 2 матча. Команда CD Aleman de Concepcion U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды CD Aleman de Concepcion U21, в том матче победу одержали гостьи.