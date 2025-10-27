Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
27.10.2025

Смотреть онлайн Stadio Italiano U21 - Club Providencia U21 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: Stadio Italiano U21Club Providencia U21 . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:30 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
Stadio Italiano U21
Завершен
16:17 16:20 18:14 17:11
67 : 62
27 октября 2025
Club Providencia U21
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Stadio Italiano U21 — Club Providencia U21

Команда Stadio Italiano U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 1 матч. Команда Club Providencia U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 20 октября 2025 на поле команды Stadio Italiano U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Stadio Italiano U21
Stadio Italiano U21
Club Providencia U21
Stadio Italiano U21
1 победа
1 победа
50%
50%
20.10.2025
Stadio Italiano U21
Stadio Italiano U21
61:55
Club Providencia U21
Club Providencia U21
Обзор
12.10.2025
Club Providencia U21
Club Providencia U21
57:48
Stadio Italiano U21
Stadio Italiano U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
17
3-х очк. попадания
7
6
Реализовано штрафных
16
10
% реализации штрафных
59.3
83.3
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Ницца Ницца
Марсель Марсель
21 Ноября
22:45
Нефтехимик Нефтехимик
AK Барс AK Барс
21 Ноября
19:30
Валенсия Валенсия
Леванте Леванте
21 Ноября
23:00
Виртус Болонья Виртус Болонья
Маккаби Тель-Авив Маккаби Тель-Авив
21 Ноября
22:30
Партизан Партизан
Фенербахче Фенербахче
21 Ноября
22:30
Майнц Майнц
ТСГ Хоффенхайм ТСГ Хоффенхайм
21 Ноября
22:30
OG OG
Team Liquid Team Liquid
21 Ноября
20:00
Брешиа Брешиа
Ваноли Кремона Ваноли Кремона
21 Ноября
22:30
Валенсия Валенсия
Црвена Звезда Црвена Звезда
21 Ноября
23:00
Юкурит Юкурит
Эссят Эссят
21 Ноября
19:30