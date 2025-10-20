Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : Stadio Italiano U21 — Club Providencia U21 . Начало встречи 20 октября 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени .

Превью матча Stadio Italiano U21 — Club Providencia U21

Команда Stadio Italiano U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 1 матч. Команда Club Providencia U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 27 октября 2025 на поле команды Stadio Italiano U21, в том матче победу одержали хозяева.