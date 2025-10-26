Фрибет 15000₽
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
ЗАБРАТЬ!
Войти
Рейтинг букмекеров
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000 Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
26.10.2025

Смотреть онлайн Destroyer PLL - Бульдогс Сан-Сальвадор 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Destroyer PLLБульдогс Сан-Сальвадор . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
El Salvador LNB Segunda
Destroyer PLL
Завершен
26:17 11:15 5:21 15:21
57 : 74
26 октября 2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
Смотреть онлайн
Бонус 17 тысяч рублей при регистрации в Фонбет

Превью матча Destroyer PLL — Бульдогс Сан-Сальвадор

Команда Destroyer PLL в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Бульдогс Сан-Сальвадор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Бульдогс Сан-Сальвадор, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Destroyer PLL
Destroyer PLL
Бульдогс Сан-Сальвадор
Destroyer PLL
1 победа
3 побед
25%
75%
29.10.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
Бульдогс Сан-Сальвадор
68:51
Destroyer PLL
Destroyer PLL
Обзор
24.10.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
Бульдогс Сан-Сальвадор
84:89
Destroyer PLL
Destroyer PLL
Обзор
03.09.2025
Destroyer PLL
Destroyer PLL
59:93
Бульдогс Сан-Сальвадор
Бульдогс Сан-Сальвадор
Обзор
20.07.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
Бульдогс Сан-Сальвадор
67:56
Destroyer PLL
Destroyer PLL
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
23
3-х очк. попадания
7
5
Реализовано штрафных
8
13
% реализации штрафных
44.4
61.9
Комментарии к матчу
Рекомендуем букмекеров
все
10 000 ₽
Играть
10000 рублей за регистрацию!
3000 ₽
Играть
Фрибет новым игрокам
$1000
Играть
Криптобонус на ТОП-5 лиг до $1000
7777 ₽
Играть
Безусловный ФРИБЕТ 7777 ₽
15 000 ₽
Играть
ФРИБЕТ 15 000 руб. без условий!
25 000 ₽
Играть
Бонус до 25 000 руб. новым клиентам
100 000 ₽
Играть
Фрибет 100 000 ₽ новым клиентам
5000 ₽
Играть
Фрибет 5000 рублей новым клиентам
31 000 ₽
Играть
31 000 рублей за регистрацию
15 000 ₽
Играть
Бонус 15 000 в мобильном приложении!
иконка Топ турниры
НБА
НБА
США
Евролига
Евролига
Европа
Еврокубок
Еврокубок
Европа
Чемпионат России по баскетболу. Единая лига ВТБ
Единая лига ВТБ
Россия
Чемпионат Испании по баскетболу. Лига АКБ
АКБ
Испания
Чемпионат Италии по баскетболу. Лига А
Лига А
Италия
Россия. Суперлига. Баскетбол
Суперлига
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу
Евробаскет
Европа
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Суперкубок Единой лиги ВТБ
Россия
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Чемпионат Европы по баскетболу (Евробаскет)
Европа
иконка Популярные матчи
Челси Челси
Барселона Барселона
25 Ноября
23:00
Манчестер Сити Манчестер Сити
Байер Леверкузен Байер Леверкузен
25 Ноября
23:00
Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд
Вильярреал Вильярреал
25 Ноября
23:00
Будё-Глимт Будё-Глимт
Ювентус Ювентус
25 Ноября
23:00
Спартак Спартак
AK Барс AK Барс
25 Ноября
19:30
Марсель Марсель
Ньюкасл Ньюкасл
25 Ноября
23:00
ХК Сочи ХК Сочи
Лада Лада
25 Ноября
19:30
Нефтехимик Нефтехимик
Авангард Авангард
25 Ноября
19:00
Фенербахче Фенербахче
Виртус Болонья Виртус Болонья
25 Ноября
20:45
Аякс Аякс
Бенфика Бенфика
25 Ноября
20:45