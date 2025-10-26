Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda : Destroyer PLL — Бульдогс Сан-Сальвадор . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

Превью матча Destroyer PLL — Бульдогс Сан-Сальвадор

Команда Destroyer PLL в последних 10 матчах одержала 3 победы и проиграла 7 матчей. Команда Бульдогс Сан-Сальвадор, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 29 октября 2025 на поле команды Бульдогс Сан-Сальвадор, в том матче победу одержали хозяева.