20.07.2025
Смотреть онлайн Бульдогс Сан-Сальвадор - Destroyer PLL 20.07.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира El Salvador LNB Segunda: Бульдогс Сан-Сальвадор — Destroyer PLL . Начало встречи 20 июля 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
El Salvador LNB Segunda
Завершен
12:11 16:23 25:13 14:9
12:11 16:23 25:13 14:9
67 : 56
20 июля 2025
Превью матча Бульдогс Сан-Сальвадор — Destroyer PLL
История последних встреч
Бульдогс Сан-Сальвадор
Destroyer PLL
3 побед
1 победа
75%
25%
29.10.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
68:51
Destroyer PLL
26.10.2025
Destroyer PLL
57:74
Бульдогс Сан-Сальвадор
24.10.2025
Бульдогс Сан-Сальвадор
84:89
Destroyer PLL
03.09.2025
Destroyer PLL
59:93
Бульдогс Сан-Сальвадор
Комментарии к матчу