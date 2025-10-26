Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ : Сити Оилерс — Нам Блазерс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени .

Превью матча Сити Оилерс — Нам Блазерс

Команда Сити Оилерс в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Нам Блазерс, сыграв 10 матчей, выиграла 8 раз и потерпела 2 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Сити Оилерс, в том матче победу одержали гостьи.