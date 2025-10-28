Смотреть онлайн Нам Блазерс - Сити Оилерс 28.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Уганда — Чемпионат Уганды по баскетболу. НБЛ: Нам Блазерс — Сити Оилерс . Начало встречи 28 октября 2025 запланировано на 21:02 по московскому времени .
24:24 18:20 19:14 19:12
Превью матча Нам Блазерс — Сити Оилерс
Команда Нам Блазерс в последних 10 матчах одержала 8 побед и проиграла 2 матча. Команда Сити Оилерс, сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 05 ноября 2025 на поле команды Сити Оилерс, в том матче победу одержали гостьи.