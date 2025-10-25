Фрибет 15000₽
25.10.2025

Смотреть онлайн Касерес - Caja 87s 25.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: КасересCaja 87s . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

МСК
Spain Segunda FEB
Касерес
Отменен
- : -
25 октября 2025
Caja 87s
Превью матча Касерес — Caja 87s

Команда Касерес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Caja 87s, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Касерес, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Касерес
Касерес
Caja 87s
Касерес
0 побед
1 победа
0%
100%
26.10.2025
Касерес
Касерес
52:68
Caja 87s
Caja 87s
Обзор
