Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB : Касерес — Caja 87s . Начало встречи 25 октября 2025 запланировано на 20:00 по московскому времени .

Превью матча Касерес — Caja 87s

Команда Касерес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Caja 87s, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение. Команды провели между собой 1 матч. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Касерес, в том матче победу одержали гостьи.