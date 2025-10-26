Смотреть онлайн Касерес - Caja 87s 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: Касерес — Caja 87s, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Multiusos Ciudad de Caceres.
Превью матча Касерес — Caja 87s
Команда Касерес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Caja 87s, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.