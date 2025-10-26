Фрибет 15000₽
26.10.2025

Смотреть онлайн Касерес - Caja 87s 26.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Spain Segunda FEB: КасересCaja 87s, 4 тур . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 21:00 по московскому времени и пройдет на арене Pabellon Multiusos Ciudad de Caceres.

МСК, 4 тур, Арена: Pabellon Multiusos Ciudad de Caceres
Spain Segunda FEB
Касерес
Завершен
9:23 12:19 16:13 15:13
52 : 68
26 октября 2025
Caja 87s
Превью матча Касерес — Caja 87s

Команда Касерес в последних 10 матчах одержала 2 победы и проиграла 8 матчей. Команда Caja 87s, сыграв 10 матчей, выиграла 3 раза и потерпела 1 поражение.

Статистика матча

2-х очк. попадания
14
21
3-х очк. попадания
5
6
Реализовано штрафных
9
8
% реализации штрафных
56.2
72.7
Игры 4 тур
26.10.2025
CB Toledo
82:85
Понферрада
Завершен
26.10.2025
Касерес
52:68
Caja 87s
Завершен
26.10.2025
КБ Салоу
55:73
Гандия
Завершен
26.10.2025
Матаро
78:81
Лирия
Завершен
26.10.2025
Кастелло
67:76
Spanish Basketball Academy
Завершен
26.10.2025
Клавихо
73:78
ISB Biele
Завершен
26.10.2025
Cordoba
86:64
Хаэн
Завершен
25.10.2025
Huesca
108:86
Беникарло
Отменен
25.10.2025
Циркуло Хихон
86:89
Logrono
Отменен
25.10.2025
КБ Валле Де Эгуес
92:90
КД Леонеса
Отменен
25.10.2025
Bisbal
77:59
Молина
Завершен
25.10.2025
Cb Moron
88:89
Вальядолид
Завершен
Комментарии к матчу
