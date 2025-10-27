Фрибет 15000₽
27.10.2025

Смотреть онлайн Pollitas de Isabela (W) - Explosivas de Moca (W) 27.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-РикоЧемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Pollitas de Isabela (W)Explosivas de Moca (W), 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .

МСК, 2 тур
Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
18:13 21:19 9:17 25:22
73 : 71
27 октября 2025
Explosivas de Moca (W)
Превью матча Pollitas de Isabela (W) — Explosivas de Moca (W)

Команда Pollitas de Isabela (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Explosivas de Moca (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Pollitas de Isabela (W), в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
Explosivas de Moca (W)
Pollitas de Isabela (W)
2 побед
2 побед
50%
50%
31.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
81:78
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
Обзор
29.10.2025
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
72:58
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
Обзор
30.09.2025
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
79:68
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
Обзор
12.09.2025
Explosivas de Moca (W)
Explosivas de Moca (W)
77:73
Pollitas de Isabela (W)
Pollitas de Isabela (W)
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
21
21
3-х очк. попадания
7
8
Реализовано штрафных
8
5
% реализации штрафных
72.7
83.3
Игры 2 тур
01.11.2025
Atenienses de Manati (W)
82:76
Cangrejeras de Santurce (W)
Завершен
31.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
81:78
Explosivas de Moca (W)
Завершен
30.10.2025
Cangrejeras de Santurce (W)
72:65
Atenienses de Manati (W)
Завершен
29.10.2025
Explosivas de Moca (W)
72:58
Pollitas de Isabela (W)
Завершен
27.10.2025
Pollitas de Isabela (W)
73:71
Explosivas de Moca (W)
Завершен
