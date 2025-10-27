Смотреть онлайн Pollitas de Isabela (W) - Explosivas de Moca (W) 27.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Pollitas de Isabela (W) — Explosivas de Moca (W), 2 тур . Начало встречи 27 октября 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени .
18:13 21:19 9:17 25:22
Превью матча Pollitas de Isabela (W) — Explosivas de Moca (W)
Команда Pollitas de Isabela (W) в последних 10 матчах одержала 7 побед и проиграла 3 матча. Команда Explosivas de Moca (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Pollitas de Isabela (W), в том матче победу одержали хозяева.