Смотреть онлайн Explosivas de Moca (W) - Pollitas de Isabela (W) 29.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Пуэрто-Рико — Чемпионат Пуэрто-Рико по баскетболу: Explosivas de Moca (W) — Pollitas de Isabela (W), 2 тур . Начало встречи 29 октября 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени .
23:8 23:18 18:16 8:16
Превью матча Explosivas de Moca (W) — Pollitas de Isabela (W)
Команда Explosivas de Moca (W) в последних 10 матчах одержала 6 побед и проиграла 4 матча. Команда Pollitas de Isabela (W), сыграв 10 матчей, выиграла 7 раз и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 4 матча. Последний раз соперники встречались между собой 31 октября 2025 на поле команды Pollitas de Isabela (W), в том матче победу одержали хозяева.