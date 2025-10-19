Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : CDS Basquetbol Constitucion U21 — CD Universidad Concepcion U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча CDS Basquetbol Constitucion U21 — CD Universidad Concepcion U21

Команда CDS Basquetbol Constitucion U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда CD Universidad Concepcion U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды CD Universidad Concepcion U21, в том матче победу одержали хозяева.