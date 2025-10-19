Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн CDS Basquetbol Constitucion U21 - CD Universidad Concepcion U21 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21: CDS Basquetbol Constitucion U21CD Universidad Concepcion U21 . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

МСК
Chile Liga Desarrollo U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
Завершен
20:24 26:11 10:20 15:27
71 : 82
19 октября 2025
CD Universidad Concepcion U21
Превью матча CDS Basquetbol Constitucion U21 — CD Universidad Concepcion U21

Команда CDS Basquetbol Constitucion U21 в последних 10 матчах одержала 4 победы и проиграла 4 матча. Команда CD Universidad Concepcion U21, сыграв 10 матчей, выиграла 6 раз и потерпела 0 поражений. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 11 октября 2025 на поле команды CD Universidad Concepcion U21, в том матче победу одержали хозяева.

История последних встреч

CDS Basquetbol Constitucion U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
CD Universidad Concepcion U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
0 побед
3 побед
0%
100%
11.10.2025
CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
99:60
CDS Basquetbol Constitucion U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
Обзор
07.09.2025
CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
116:62
CDS Basquetbol Constitucion U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
Обзор
16.08.2025
CDS Basquetbol Constitucion U21
CDS Basquetbol Constitucion U21
55:70
CD Universidad Concepcion U21
CD Universidad Concepcion U21
Обзор

Статистика матча

2-х очк. попадания
15
22
3-х очк. попадания
7
7
Реализовано штрафных
16
16
% реализации штрафных
64
51.6
Комментарии к матчу
