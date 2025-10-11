Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Chile Liga Desarrollo U21 : CD Universidad Concepcion U21 — CDS Basquetbol Constitucion U21 . Начало встречи 11 октября 2025 запланировано на 22:00 по московскому времени .

Превью матча CD Universidad Concepcion U21 — CDS Basquetbol Constitucion U21

Команда CD Universidad Concepcion U21 в последних 10 матчах одержала 5 побед и проиграла 0 матчей. Команда CDS Basquetbol Constitucion U21, сыграв 10 матчей, выиграла 4 раза и потерпела 3 поражения. Команды провели между собой 3 матча. Последний раз соперники встречались между собой 19 октября 2025 на поле команды CDS Basquetbol Constitucion U21, в том матче победу одержали гостьи.