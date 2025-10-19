Фрибет 15000₽
19.10.2025

Смотреть онлайн Лондон Лайонс - Каледония Гладиаторс 19.10.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Лондон ЛайонсКаледония Гладиаторс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

МСК
British SLB
Лондон Лайонс
Отменен
- : -
19 октября 2025
Каледония Гладиаторс
Превью матча Лондон Лайонс — Каледония Гладиаторс

Команда Лондон Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Каледония Гладиаторс, в том матче победу одержали гостьи.

История последних встреч

Лондон Лайонс
Лондон Лайонс
Каледония Гладиаторс
Лондон Лайонс
2 побед
0 побед
100%
0%
26.10.2025
Каледония Гладиаторс
Каледония Гладиаторс
51:96
Лондон Лайонс
Лондон Лайонс
Обзор
19.10.2025
Лондон Лайонс
Лондон Лайонс
81:73
Каледония Гладиаторс
Каледония Гладиаторс
Обзор
