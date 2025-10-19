Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB : Лондон Лайонс — Каледония Гладиаторс . Начало встречи 19 октября 2025 запланировано на 18:00 по московскому времени .

Превью матча Лондон Лайонс — Каледония Гладиаторс

Команда Лондон Лайонс в последних 10 матчах одержала 1 победа и проиграла 3 матча. Команды провели между собой 2 матча. Последний раз соперники встречались между собой 26 октября 2025 на поле команды Каледония Гладиаторс, в том матче победу одержали гостьи.