26.10.2025
Смотреть онлайн Каледония Гладиаторс - Лондон Лайонс 26.10.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира British SLB: Каледония Гладиаторс — Лондон Лайонс . Начало встречи 26 октября 2025 запланировано на 19:00 по московскому времени и пройдет на арене Emirates Arena.
МСК, Арена: Emirates Arena
British SLB
Завершен
6:27 9:22 15:28 21:19
51 : 96
26 октября 2025
Превью матча Каледония Гладиаторс — Лондон Лайонс
История последних встреч
Каледония Гладиаторс
Лондон Лайонс
0 побед
1 победа
0%
100%
19.10.2025
Лондон Лайонс
81:73
Каледония Гладиаторс
